Final Fantasy 16: i voti delle recensioni sono ottimi

Sono finalmente arrivati i primi voti delle recensioni per Final Fantasy 16 e il gioco sembra proprio essere un successo, con diverse valutazioni molto alte, alcuni perfect score e una media che si attesta su ottimi livelli, anche se forse non proprio superlativi come si poteva pensare.

Al momento, Final Fantasy 16 ha un Metascore di 88, dunque un risultato sicuramente notevole, anche se non al di sopra del 90, sebbene ci sia ancora spazio per eventuali assestamenti, con circa 60 recensioni raccolte finora.

Il nuovo capitolo della storica serie Square Enix si presenta come un punto di rottura notevole rispetto alla tradizione, eppure riesce in qualche modo anche a cogliere diversi aspetti caratteristici della serie, in una sorta di paradosso che comunque funziona, in qualche modo.

Nel caso non l'abbiate ancora fatto, intanto, correte a leggervi la nostra recensione di Final Fantasy 16, pubblicata proprio in questi minuti sulle nostre pagine.

L'elemento più innovativo è sicuramente il sistema di combattimento, che ha ricevuto grandi lodi un po' da tutti, merito anche delle collaborazioni importanti tra ex-Capcom e PlatinumGames, che hanno svecchiato la formula in maniera convincente, proponendo un vero e proprio action con elementi RPG.

In questo modo la spettacolarizzazione è garantita, anche se in diversi hanno rilevato alcune inconsistenze nel ritmo della narrazione e degli eventi di gioco in generale, lungo le decine di ore di gameplay previste per arrivare in fondo alla storia.

Proprio la storia ha raccolto valutazioni piuttosto contrastanti, considerando che per alcuni non è proprio qualcosa in grado di generare grande interesse, al contrario delle fasi più action del gioco. In ogni caso, vediamo qui sotto alcuni dei primi voti raccolti finora sulle testate internazionali: