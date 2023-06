Penny's Big Breakaway annunciato con un trailer al Nintendo Direct

Penny's Big Breakaway è stato annunciato con un trailer nel corso del Nintendo Direct che si è concluso pochi minuti fa: si tratta di un coloratissimo action adventure sviluppato da Evening Star e prodotto da Private Division.

In uscita all'inizio del 2024 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, Penny's Big Breakaway ci coinvolgerà nelle vicende di Penny e Yo-Yo, un dinamico duo determinato a costruirsi una via di fuga da un'audizione potenzialmente mortale e da un esercito di feroci... pinguini.

"Uno strano incontro con una Stringa Cosmica trasforma lo Yo-Yo di Penny in una creatura vivente con una grande passione per gli snack... e lo scompiglio! Usa Yo-Yo per aiutare Penny a riabilitare il suo nome, sfuggire all'esercito di pinguini dell'Imperatore e svelare il mistero della Stringa Cosmica", si legge nella sinossi ufficiale.

"Sali sul palcoscenico nel fosforescente mondo di Macaroon, scenario di questa fuga sfrenata! Scopri i tuoi veri poteri stellari in questa sfida di facile approccio ma difficile da padroneggiare. Penny's Big Breakaway è il titolo di esordio di Evening Star."