Licenziamenti anche nello studio di Penny's Big Breakaway

"Non volevamo prendere questa decisione, poiché sono tutte persone talentuose e insostituibili", ha aggiunto in un altro post Hunter Bridges, chief technology officer e game director di Penny's Big Breakaway, affermando che i tagli sono stati forzati dalle "condizioni di mercato volatili dell'industria dei videogiochi" e dalla situazione interna dello studio.

Penny's Big Breakaway ha venduto poco?

Evening Star è uno studio indipendente fondato nel 2018 da veterani provenienti dal team di sviluppo di Sonic Mania.

L'eredità di quell'esperienza è ben visibile in Penny's Big Breakaway, un titolo di ottima qualità che meritava maggior fortuna, visto che non è stato un grosso successo, almeno stando ai numeri visibili su Steam, con un picco massimo di giocatori che ha raggiunto i 563. Probabilmente sarà andato meglio su console (è disponibile per Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch), ma dubitiamo che abbia fatto grossi risultati, considerando i licenziamenti in corso.