Warhammer 40.000: Space Marine 2, NBA 2K25 o Star Trucker? Cosa giocherete questo weekend?

Siamo giunti al weekend della settimana del rientro a scuola (per quasi tutti) e sulle nostre teste incombe una domanda fatidica e ineluttabile, che riguarda il riempimento del nostro tempo libero. Immaginiamo che anche voi passerete qualche istante a guardare i giochi a disposizione per decidere cosa giocherete nel weekend? Non si tratta di una scelta facile, perché ci sono diversi titoli interessanti appena usciti, tutti da vagliare.

Tante scelte

A farla da padrone è sicuramente Warhammer 40.000: Space Marine 2, disponibile ormai per tutti dal 9 settembre (prima era giocabile in accesso anticipato). Il gioco di Saber Interactive è un brutale successo, una festa di sangue e viscere che sta appassionando i giocatori e vendendo vagonate di copie. Vale sicuramente la pena di giocarci, come sottolineato nella nostra recensione, quindi è sicuramente un'opzione valida.

Altra possibilità è quella di darsi al retrogaming con la raccolta Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, di cui potete leggere la nostra recensione, che mette insieme diversi picchiaduro classici della miniserie Marvel vs. Capcom, oltre all'eccellente picchiaduro a scorrimento The Punisher.

Se invece vi piacciono i titoli sportivi abbiamo recensito NBA 2K25, che ha confermato da una parte l'eccellenza della serie sportiva di 2K Games, dall'altra il fastidio creato dalle microtransazioni troppo invasive, che creano i soliti problemi.

Se i giochi citati non fanno per voi, potreteste sempre trasformarvi in camionisti spaziali con Star Trucker, che abbiamo recensito qui, o risolvere il paradosso del gatto imburrato con CATO: Buttered Cat, che abbiamo recensito qui.

Insomma, le possibilità sono davvero tante, dalle quali non va escluso il ricorso al backlog, che è sempre cosa buona e giusta. Ora per spetta a voi di dirci cosa giocherete nel weekend del 14 settembre.