PS5 Pro mostra l'inutilità della corsa alla potenza grafica, per Jason Schreier

Nessuno stupore

Nei nove minuti di presentazione sono stati mostrati The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, titoli molto diversi tra loro che hanno però un elemento comune. Sono tutti usciti anche su PlayStation 4 e sono giocabilissimi sulla console del 2013. In realtà c'è anche altro: nonostante alcuni non siano recentissimi, sono tutti molto belli dal punto di vista grafico.

Gran Turismo 7 è bello graficamente

Per Schreier, quindi, l'evoluzione della grafica dei videogiochi ha raggiunto un tale livello che il potenziamento dell'hardware non produce più quei passaggi incredibili che si avevano in passato con l'alternarsi delle generazioni . Pensate alla meraviglia di giocare con un titolo per Super Nintendo dopo anni passati con il NES: più colori, più dettagli, livelli più vasti, collisioni più precise. Oppure quella di passare da PlayStation a PlayStation 2: personaggi 3D più dettagliati, texture più belle, mondi più complessi e così via. Ormai non è più così, tanto che alcuni dei titoli tecnicamente migliori sul mercato risalgono ancora alla generazione precedente, come Red Dead Redemption 2 o lo stesso The Last of Us Part II.

Insomma, presentare PS5 Pro con titoli che già di loro appaiono bellissimi, mostrando differenze minime nei filmati comparativi, per Schreier significa mancare il punto su quelli che sono i cambiamenti avvenuti nel mercato dei videogiochi, dove oltretutto la console più venduta in assoluto è Nintendo Switch, graficamente indietro anche a PS4 e Xbox One.

Del resto, davvero una generazione che non ha ancora dimostrato niente ha bisogno di un aggiornamento?