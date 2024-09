Il bello di CATO è che quella che sembra un'idea semplice, basata su un meme virale, viene sviluppata fino a diventare un puzzle platformer di grande finezza , pieno di momenti in cui si esclama "ah!", quando finalmente le rotelle del cervello del giocatore si sono posizionate al posto giusto, dopo aver girato e girato e girato, proprio come un gatto imburrato. Il duo di Team Woll ha lavorato per due anni a un titolo che sta già avendo un buon riscontro dal pubblico su Steam: non c'è da stupirsi, perché l'immagine di un gatto imburrato che volteggia leggiadro nei livelli di gioco è spassosa e capace di attirare l'attenzione, poi mantenuta dall'effettiva qualità del design di CATO.

Chi vive insieme a un gatto lo sa bene: i nostri aggraziati felini cadono sempre sulle zampe. E chi ama mettere un po' di burro sulla sua fetta di pane mattutina è altrettanto consapevole del fatto che, se il suo dispettoso felino butterà giù dal tavolo la suddetta fetta di pane, la stessa cadrà sempre nella maniera più rovinosa (e sporca) possibile, ossia dalla parte del burro. Questo perché - come recita la Legge di Murphy - se qualcosa può andare storto, lo farà. Combinando queste due leggi, otteniamo l'enunciato alla base del paradosso del gatto imburrato: legando una fetta di pane imburrata (che cade sempre dalla parte del burro) sulla schiena di un gatto (che cade sempre sulle zampe), dovremmo ottenere un gatto imburrato che fluttua in moto perpetuo. E non solo: otteniamo anche un videogioco di nome CATO: Buttered Cat .

Il paradosso del gatto imburrato

CATO: Buttered Cat comincia facendoci conoscere il dinamico duo di protagonisti. Da una parte abbiamo il gatto, capace di muoversi da destra a sinistra. Il felino di CATO non è particolarmente agile: in effetti, di per sé non è nemmeno in grado di saltare. Vale il contrario per la fetta di pane imburrato senziente, che può zompettare allegramente a destra e sinistra e, una volta collocatasi sulla schiena del gatto, generare il delizioso paradosso del gatto imburrato, che consente ai due di librarsi in aria e raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili.

Protagonisti di CATO: Buttered Cat sono un gatto e una fetta di toast imburrata che devono sfruttare le loro rispettive abilità per unirsi e dar vita al paradosso del gatto imburrato. Geniale, vero?

Team Woll ha articolato l'avventura dei due in oltre 140 livelli principali e circa 60 livelli opzionali. I mondi sono cinque, ciascuno contraddistinto da particolari meccaniche incentrate sulle capacità del gatto e della fetta di burro: è necessario avvalersi delle abilità rispettive dei due (e, soprattutto, tenere in considerazione i loro limiti) per permettere al gatto e alla fetta di pane di riunirsi e dare vita al paradosso che li farà proseguire nello strampalato percorso creato da Team Woll. E fidatevi: anche se la premessa sembra decisamente folle, CATO: Buttered Cat è un puzzle platformer di quelli giusti.