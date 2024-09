GameStop: acquista o prenota questi bellissimi set di carte collezionabili, su Pokémon, One Piece e non solo

Siete appassionati di giochi di carte collezionabili ? Allora dovreste dare un'occhiata ai prodotti disponibili presso GameStop a tema Pokémon, One Piece, Magic The Gathering e Yu-Gi-Oh, già disponibili o prenotabili in questo momento.

I giochi di carte collezionabili presso GameStop

Iniziamo con One Piece, che offre i seguenti prodotti:

One Piece TCG - Treasure Booster, che include 4 buste casuali della serie da OP-01 a OP-05 con anche una carta promozionale esclusiva | Acquista

Two Legends, l'ottava espansione disponibile dal 13 settembre | Acquista

500 Years in the Future, la settima espansione disponibile dal 30 settembre | Prenota

Four Emperors, la nona espansione disponibile dal 16 dicembre | Prenota

Se invece vi interessa Pokémon allora dovreste vedere i seguenti set:

Segreto Fiabesco, un Bundle da 6 Buste dell'espansione | Acquista

Calendario delle Feste 2024 con svariate sorprese | Acquista

Corona Astrale, un busta dal set focalizzato sul Teracristal con 170 carte nuove | Acquista

Collezione Super Premium Charizard EX con statuina del Pokémon, 10 buste | Prenota (4 ottobre)

Corona Astrale, la Collezione Speciale Ultra Premium Terapagos-ex con 16 bustine, 3 carte promozionali, un proteggicarte magnetico a tre slot con base espositiva, un tappetino a tema e non solo | Prenota (1 novembre)

Scintille Folgoranti, una busta dal set con 250 carte, nuovi Pokémon-ex, carte ASSO TATTICO e nuovi Pokémon di tipo Lampo | Prenota (8 novembre)

Se invece siete nuovi giocatori di Magic: The Gathering potreste invece voler prenotare la prossima espansione chiamata Fondamenti, pensata per aiutare i futuri fan a comprendere come giocare. Disponibile dal 15 novembre, questo set propone un gioco-tutorial guidato con due opuscoli e vari pacchetti di carte pronti per giocare.

Infine, chi vuole dominare Yu-Gi-Oh sarà interessato alle buste di Rage of the Abyss, la nuova espansione che proporrà 100 nuove carte tra cui 50 Comuni, 26 Super Rare, 14 Ultra Rare, 10 Rare Segrete. La data di uscita presso GameStop è il 10 ottobre 2024 e potete prenotarle qui.

Non dimentichiamo poi che presso GameStop sono presenti anche vari prodotti per gli appassionati di carte collezionabili, come le Buste Protettive PRO Fit per mazzi standard, le Buste Protettive Toploader Premium e infine l'album Portfolio Blu a 9 Tasche. Trovate tutto qui.