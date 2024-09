ChatGPT ora "ragiona" prima di rispondere: ecco o1, l'ultimo modello di intelligenza artificiale di OpenAI

OpenAI ha pubblicato un nuovo modello di intelligenza artificiale chiamato o1, il primo di una serie di modelli "di ragionamento" progettati per rispondere a domande complesse in modo più rapido ed efficiente rispetto a un essere umano. Insieme a o1, è stata rilasciata anche una versione più piccola ed economica, o1-mini.

Per OpenAI, o1 rappresenta un passo avanti verso l'obiettivo a lungo termine di creare un'intelligenza artificiale simile a quella umana. In termini pratici, il modello è in grado di scrivere codice e risolvere problemi multi-step in modo più efficace rispetto ai modelli precedenti. Tuttavia, è anche più costoso e lento da utilizzare rispetto a GPT-4. OpenAI ha definito questa uscita di o1 come una "preview" per sottolineare il suo stato ancora iniziale di sviluppo.

L'accesso a o1-preview e o1-mini è disponibile da subito per gli utenti di ChatGPT Plus e Team, mentre gli utenti Enterprise ed Edu potranno accedervi dalla prossima settimana. OpenAI prevede di estendere l'accesso a o1-mini anche agli utenti gratuiti di ChatGPT, ma non ha ancora stabilito una data precisa. L'accesso per gli sviluppatori a o1 è piuttosto costoso: nell'API, o1-preview costa $15 per 1 milione di token di input e $60 per 1 milione di token di output, mentre GPT-4 costa $5 per 1 milione di token di input e $15 per 1 milione di token di output.

Il processo di addestramento di o1 è fondamentalmente diverso da quello dei suoi predecessori. OpenAI ha utilizzato un nuovo algoritmo di ottimizzazione e un nuovo set di dati di addestramento specificamente progettato per questo modello. Invece di imitare semplicemente i modelli dei dati di addestramento, o1 è stato addestrato a risolvere problemi in modo autonomo utilizzando una tecnica nota come apprendimento per rinforzo, che insegna al sistema attraverso premi e penalità. Inoltre, utilizza una "catena di pensiero" per elaborare le richieste, in modo simile a come gli esseri umani affrontano i problemi passo dopo passo.

Grazie a questa nuova metodologia di addestramento, OpenAI afferma che il modello dovrebbe essere più accurato e meno incline alle "allucinazioni", ovvero la generazione di risposte false o fuorvianti. Tuttavia, il problema delle allucinazioni non è stato completamente risolto.

I risultati raggiunti dai vari modelli di OpenAI

La caratteristica principale che distingue o1 da GPT-4 è la sua capacità di affrontare problemi complessi, come la codifica e la matematica, in modo molto più efficace rispetto ai suoi predecessori, fornendo anche spiegazioni dettagliate del suo ragionamento. OpenAI ha testato o1 su problemi matematici complessi e ha ottenuto risultati significativamente migliori rispetto a GPT-4. In un esame di qualificazione per l'Olimpiade Internazionale di Matematica (IMO), GPT-4o ha risolto correttamente solo il 13% dei problemi, mentre il modello di ragionamento ha ottenuto un punteggio dell'83%. Le loro abilità di codifica sono state valutate in concorsi e hanno raggiunto l'89° percentile nelle competizioni Codeforces.

La versione migliorata di o1 si è classificata nel 49° percentile nell'Olimpiade Internazionale di Informatica del 2024, rispettando le regole della competizione.

Tuttavia, o1 non è altrettanto capace di GPT-4 in molte altre aree. Non ha le stesse conoscenze fattuali sul mondo e non è in grado di navigare sul web o elaborare file e immagini. Nonostante ciò, l'azienda ritiene che o1 rappresenti una nuova classe di capacità e lo ha chiamato o1 per indicare "un ritorno al punto di partenza".

L'interfaccia di o1 è stata progettata per mostrare i passaggi del ragionamento mentre il modello elabora le richieste, creando l'illusione di un pensiero umano. Tuttavia, OpenAI sottolinea che il modello non sta effettivamente pensando e non è umano. L'interfaccia serve a mostrare come il modello dedichi più tempo all'elaborazione e all'approfondimento dei problemi.

Sebbene i modelli di linguaggio di grandi dimensioni non siano ancora particolarmente intelligenti, OpenAI vede un futuro in cui sistemi autonomi, o agenti, saranno in grado di prendere decisioni e agire per conto degli utenti. Per i ricercatori di intelligenza artificiale, lo sviluppo di capacità di ragionamento rappresenta un passo importante verso l'intelligenza a livello umano, con potenziali applicazioni rivoluzionarie in settori come la medicina e l'ingegneria.

Voi che cosa ne pensate? Ci stiamo avvicinando a un'intelligenza artificiale davvero intelligente? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.