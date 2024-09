Le Gift Card del PlayStation Store con i migliori sconti sono tornate a disposizione su Instant Gaming

Sono in corso su PS Store le promozioni de Il Pianeta degli Sconti, un ottimo momento per acquistare a prezzi interessanti svariati videogiochi e avere una lunga lista di titoli da avviare nel corso dei prossimi mesi. Se però volete risparmiare veramente, la scelta migliore è non pagare direttamente con la vostra carta su console, ma usare le ricariche del portafogli acquistabili in sconto tramite Instant Gaming. Potete ad esempio ottenere credito pari a 60€ pagando solo 54,99€. Trovate la promozione a questo indirizzo.

Ovviamente il singolo risparmio non è enorme, ma se a ogni acquisto digitale ci si ricorda di passare tramite Instant Gaming, a lungo termine si ottiene molto credito gratuito. Sono disponibili svariati tagli per le Gift Card del PS Store, ma i formati da 60€ e 120€ sono i migliori (-8%), seguiti da 35€ e 50€ (-7%).