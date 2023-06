Nintendo Direct: tutti gli annunci dell'attesissimo evento, con Mario protagonista

Durante il Nintendo Direct di oggi Nintendo ha sparato quelle che secondo molti sono le ultime cartucce di Nintendo Switch, prima dell'arrivo della console erede. E che cartucce, verrebbe da dire, tanto che conviene ripercorrere tutti gli annunci.

Ad aprire le danze sono stati Pokémon Scarlatto e violetto con il nuovo trailer dell'attesissima espansione divisa in due parti, con cui è stato mostrato del gameplay. Per altre informazioni, bisognerà aspettare.

Presentato quindi un nuovo trailer di Sonic Superstars, la nuova avventura 2D di Sonic, che si annuncia come esplosiva... o velocissima, visto il personaggio coinvolto.

Quindi sono iniziati i solti annunci a raffica da Direct, come il nuovo trailer di gameplay, con annuncio della versione Nintendo Switch di Persona 5 Tactica, lo Splatfest estivo di Splatoon 3, con torneo di contorno e l'arrivo sulla piattaforma di MythForce, un roguelite in stile cartoon anni 80.

Quindi ci sono stati una serie di annunci maggiori, che avranno fatto sicuramente felici gli appassionati delle serie di Nintendo. Il primo è stato Detective Pikachu Returns, la nuova avventura del Pikachu investigatore, di cui è stato mostrato un trailer, quindi è stato svelato Super Mario RPG, il remake con grafica moderna di uno dei classici per Super Nintendo, amatissimo dagli appassionati di Mario. La tripletta si è conclusa con Peach, gioco dedicato interamente alla principessa del Regno dei Funghi, per la prima volta protagonista di un gioco monografico. Nintendo ha mostrato un breve teaser, che comunque ha ingolosito tutti.

Naturalmente gli annunci non sono finiti con Peach, visto che sono stati svelati molti altri giochi, come Batman: Arkham Trilogy, una raccolta dei Batman di Rocksteady, Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro, di cui è stata svelata la data di uscita e mostrato un trailer, Luigi's Mansion 2, di cui è stata annunciata l'edizione rimasterizzata per Nintendo Switch e Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, con gameplay e data d'uscita. Ottimo anche l'annuncio di WarioWare: Move It!, il nuovo capitolo della serie piena di mini giochi!

Il Direct ha dato inoltre ampio spazio a Pikmin 4, nuovo capitolo della serie in arrivo il 21 luglio, con tanto di annuncio della demo ufficiale e dell'arrivo su eShop delle versioni HD di Pikmin 1 e 2.

Non bastassero tutti questi giochi, sono stati annunciati anche Palia, un free-to-play cooperativo molto simpatico, Silent Hope, un dungeon crawler in stile anime, Penny's Big Breakaway, un action adventure coloratissimo, Vampire Survivors, che immaginiamo non abbia bisogno di presentazioni visto il successo ottenuto sulle altre piattaforme, e Star Ocean The Second Story R, il remake del secondo capitolo della serie.

Spazio anche ai nuovi contenuti per Mario Kart 8 Deluxe, con i dettagli in video del Pacchetto 5 e per Mario + Rabbids Sparks of Hope, di cui è stata annunciata la disponibilità del DLC The Last Spark Hunter.

In chiusura c'è stata la bomba finale, ossia l'annuncio di Super Mario Bros. Wonder, il nuovo Mario 2D che sicuramente farà parlare di sé, anche solo per Mario elefante.

Insomma, ci sono stati moltissimi annunci nel corso del Direct odierno, anche se immaginiamo che qualcuno sia deluso per la mancanza di Metroid Prime 4. Sarà per il prossimo o per la prossima console.