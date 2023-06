Super Mario RPG: data di uscita e trailer di annuncio del remake per Switch

Durante il Nintendo Direct del 21 giugno 2023 abbiamo avuto modo di vedere Super Mario RPG per Nintendo Switch, in arrivo il 17 novembre 2023. I preordini sono aperti da oggi.

Si tratta di un remake di un remake del gioco originariamente pubblicato per SNES. In questa avventura 3D abbiamo modo di controllare Mario e alcuni suoi amici (e nemici) in un gioco di ruolo a turni. Dovremo esplorare mappe, combattere boss e potenziare i nostri personaggi. Si tratta di un grande classico molto amato che ritorna ora in splendida forma su Nintendo Switch.

Il trailer ci mostra molteplici scene di gioco e Nintendo suggerisce che questo gioco è perfetto sia per i fan storici che per i nuovi fan che non conoscono la serie.

Diteci, cosa ne pensate di Super Mario RPG per Nintendo Switch?