MythForce arriva anche su Nintendo Switch, un nuovo trailer del roguelite in stile cartoon anni 80

Tra i tanti annunci del Nintendo Direct di giugno 2023 c'è stato anche quello della versione Nintendo Switch di MythForce. Il roguelite di Aspyr sarà disponibile sulla console portatile della grande N durante il corso del 2023.

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer di presentazione, che potrete visualizzare di seguito.

MythForce è un action RPG in prima persona con elementi roguelite e caratterizzato da un ispirato stile grafico che ricorda molto i cartoni animati occidentali degli anni 80, sicuramente un punto a favore per i giocatori più navigati ma non solo.

"Diventa un eroe dei cartoni animati in un mondo fantasy dei cartoni animati del sabato mattina. Gratta quel prurito nostalgico con un sano divertimento che è facile da imparare e giocare (ma difficile da padroneggiare)."

"In vero stile roguelike, ogni volta che vieni sconfitto, dovrai ricominciare dall'inizio, ma ogni partita ti rende un po' più forte."

Sali di livello mentre esplori il dungeon, scoprendo artefatti magici e potenziamenti per farti dire "HO IL POTERE!""

Il Nintendo Direct è l'appuntamento da non perdere per tutti i giocatori in possesso di Switch e non solo loro, dove la grande N presenta i giochi in arrivo sulla sua console, sia realizzati dai suoi talentuosi team interni che dalle terze parti. Trovate tutte le novità di questo e tutti gli altri eventi che si sono svolti nei giorni scorsi nel nostro hub della Multiplayer.it Summer of Games.