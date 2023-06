Detective Pikachu Returns per Nintendo Switch annunciato al Direct con data d'uscita

Detective Pikachu Returns è spuntato a sorpresa nel corso del Nintendo Direct, annunciato per Nintendo Switch con data d'uscita fissata per il 6 ottobre 2023, confermando dunque il ritorno di questo particolare franchise a distanza di vari anni.

Detective Pikachu era comparso a più riprese nelle voci di corridoio su Nintendo Switch e, visto il successo del film cinematografico, un ritorno anche in forma videoludica era effettivamente alquanto probabile.

Tale ritorno è stato dunque confermato nel corso del Nintendo Direct, con un primo trailer di annuncio.

Come possiamo vedere dal video, Detective Pikachu Returns è una sorta di adventure investigativo nel quale dobbiamo risolvere dei casi con l'aiuto dell'icona di The Pokémon Company, per l'occasione in versione investigatore con tanto di cappello alla Sherlock Holmes, come abbiamo visto anche nel film.

Il gioco è rappresentato in 3D, con quello che sembra essere l'engine utilizzato anche per i recenti Pokémon Scarlatto e Violetto, ma attendiamo ulteriori informazioni al riguardo. Per il momento guardiamo il trailer e vediamo poi le notizie che arriveranno in seguito su Detective Pikachu Returns.