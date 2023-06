Peach, annunciato con teaser un gioco per Nintendo Switch dedicato alla principessa

Peach sarà finalmente protagonista di un gioco per Nintendo Switch, annunciato con un breve teaser nel corso del Nintendo Direct che la casa giapponese sta trasmettendo proprio in questi minuti.

Rivelato subito dopo la presentazione di Super Mario RPG, il titolo misterioso vedrà la principessa esplorare scenari che sembrano quelli di un palcoscenico teatrale e affrontare nemici usando i poteri delle stelle.

È interessante notare come gli elementi dell'ambientazione si comportino esattamente come degli oggetti di scena, cercando in questo modo di caratterizzare sul piano stilistico l'avventura di Peach e distinguendola dai giochi con protagonista Mario.

Nelle sequenze finali del teaser vediamo anche la principessa intenta a effettuare una trasformazione, quando il suo tradizionale abito rosa diventa completamente bianco. Potrà acquisire nuovi poteri?

Scopriremo tutto più avanti, come ha detto Nintendo: per il momento il gioco è completamente avvolto dal mistero.