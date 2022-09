Detective Pikachu per Switch è "vicino all'uscita" per uno sviluppatore del gioco

Annunciato nel 2019, un nuovo gioco di Detective Pikachu è in sviluppo per Nintendo Switch, ma non è più stato detto nulla a riguardo. Ora, uno sviluppatore dietro il progetto afferma che è "vicino all'uscita". Inoltre, il team sta lavorando anche a un progetto non annunciato.

L'informazione viene da Jonathan Murphy - Senior Programmer presso Creatures Inc e PTCG Development Division - che ha ricoperto il ruolo negli ultimi cinque anni. Murphy, tramite LinkedIn, ha scritto di star lavorando "a un progetto non annunciato e uno vicino all'uscita, Detective Pikachu 2."

Difficile fraintendere quanto scritto, ma ovviamente bisogna considerare che non si tratta di un annuncio ufficiale della compagnia, ma di una nota di un singolo sviluppatore. Potrebbe aver scelto le parole sbagliate e potrebbe mancare ancora un po' di tempo alla pubblicazione di Detective Pikachu per Nintendo Switch.

LinkedIn di Jonathan Murphy

Ricordiamo che il capitolo originale di Detective Pikachu è stato pubblicato nel 2018 su Nintendo 3DS. L'anno successivo è stato pubblicato un film di successo dedicato al personaggio. Da quel momento, però, la serie è passata al silenzio stampa. A inizio anno è solo stato confermato che il gioco è ancora in sviluppo.

Ammesso che quanto detto da Murphy sia corretto, un nuovo annuncio del gioco non dovrebbe essere troppo distante. Non ci resta altro da fare se non attendere.