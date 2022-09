AMD Radeon RX 7000 RDNA 3, annunciata la data di presentazione delle nuove GPU

AMD ha annunciato la data di presentazione delle nuove GPU Radeon RX 7000 con architettura RDNA 3: l'evento di reveal si svolgerà il 3 novembre 2022, ha rivelato il senior vice-president e general manager Scott Herkelman.

Dopo la presentazione ufficiale delle NVIDIA RTX 4080 e 4090, una risposta da parte di AMD era ovviamente attesa e si concretizzerà con il debutto delle nuove schede video RDNA 3, che promettono un sostanziale incremento prestazionale rispetto alla precedente generazione, addirittura di oltre il 50%.

Le specifiche tecniche delle prossime GPU prodotte da AMD includono:



Processo produttivo a 5 nm

Advanced Chiplet Packaging

Compute Unit ridisegnate

Pipeline grafiche ottimizzate

Next-Gen AMD Infinity Cache

Capacità Ray Tracing potenziate

Gestione del consume energetico ottimizzata

Prestazioni fino al 50% superiori per Watt rispetto alle GPU RDNA 2

Il processo produttivo a 5 nanometri e l'advanced chiplet packaging consentiranno alle GPU RDNA 3 di esprimere una potenza per Watt fino al 50% superiore rispetto alle RDNA 2, come detto, la le schede vanteranno anche una serie di nuove tecnologie.

Fra queste spiccano la gestione del consumo energetico, che in un periodo di difficoltà come questo potrebbe fare la differenza anche e soprattutto in relazione ai requisiti delle GPU di punta prodotte da NVIDIA.