La disponibilità delle NVIDIA RTX serie 50 potrebbe migliorare in maniera massiccia

Stando a quanto riportato dal noto insider MEGAsizeGPU, NVIDIA sta lavorando per migliorare la disponibilità delle RTX serie 50 in maniera massiccia, attraverso una riorganizzazione delle proprie linee produttive attualmente dedicate ai chip per l'intelligenza artificiale.

Se l'azienda dovesse adottare davvero un approccio simile, gli attuali problemi di reperibilità delle nuove GPU potrebbero svanire in tempi brevi e toglierebbero il terreno da sotto i piedi dei bagarini, che come sappiamo stanno approfittando della situazione per rivendere le schede a prezzi maggiorati.

È un dato di fatto che negli ultimi mesi NVIDIA ha concentrato gran parte delle sue risorse nella produzione di chip dedicati all'intelligenza artificiale, come le potenti unità Blackwell B200. La domanda per questi componenti era altissima, ma pare stia rallentando parecchio per via di esigenze differenti.

Ebbene, l'azienda potrebbe approfittare della situazione per reindirizzare una parte della sua capacità produttiva verso le schede video consumer: una strategia simile porterebbe a un incremento massiccio delle scorte e l'intero mercato potrebbe trarne giovamento.