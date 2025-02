Hello Kitty Island Adventure è ancora primo nella classifica del Nintendo eShop

Spinto in maniera vigorosa sui social, Hello Kitty Island Adventure offre otto differenti regioni da esplorare e un gran numero di attività con cui avremo la possibilità di cimentarci, al comando di personaggi buffi e coloratissimi.

La classifica del Nintendo eShop vede ancora Hello Kitty Island Adventure al comando : evidentemente l'avventura dedicata al celebre personaggio non è stata protagonista di un fenomeno momentaneo e sarà interessante scoprire quanto sta vendendo sulle diverse piattaforme.

Primo anche nella classifica digitale

Il sorpasso di Hello Kitty Island Adventure avvenuto la settimana scorsa riguarda anche la classifica eShop dei giochi disponibili unicamente in formato digitale, che è stata dominata per mesi e mesi da Stardew Valley, che ora deve accontentarsi della seconda posizione.

Hello Kitty Island Adventure Stardew Valley Poppy Playtime Among Us Poppy Playtime Chapter 3 Poppy Playtime Chapter 2 Balatro A Little to the Left Duke Nukem 3D Fitness Boxing: Fist of the North Star

Per quanto riguarda gli altri titoli presenti nella top 10, abbiamo il buffo Poppy Playtime e i suoi diversi capitoli, due blockbuster come Among Us e Balatro ma anche A Little to the Left, il classico Duke Nukem 3D e infine, a completare la lista, Fitness Boxing: Fist of the North Star.