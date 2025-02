Hello Kitty Island Adventure batte Super Mario Party e Stardew Valley nella classifica eShop

Hello Kitty Island Adventure ha battuto Super Mario Party Jamboree e Stardew Valley: probabilmente pochi si aspettavano un debutto del genere per l'avventura sviluppata da Sunblink, pubblicata originariamente nel 2023 in esclusiva temporale per la piattaforma Apple Arcade.

Hello Kitty Island Adventure Hello Kitty Island Adventure Deluxe Edition Super Mario Party Jamboree Minecraft Hogwarts Legacy Overcooked! 2 Stardew Valley Donkey Kong Country Returns HD Among Us It Takes Two

In vetta ormai da diverse settimane, Super Mario Party Jamboree sembrava davvero inarrestabile e immaginavamo che avrebbe mollato il comando della classifica solo con l'arrivo di una nuova e importante esclusiva Nintendo, ma così non è stato.

Il sorpasso effettuato da Donkey Kong Country Returns HD è infatti durato davvero poco, e dopo una breve permanenza nelle posizioni alte della top 10 la remaster si trova ora in ottava posizione, subito dietro il blockbuster Stardew Valley.