Shuhei Yoshida ha raccontato un curioso aneddoto su Star Fox Zero e Shigeru Miyamoto

Dunque Yoshida si è limitato a dire che a suo avviso Star Fox Zero introduceva un interessante uso del doppio schermo di Wii U, ma non ha fatto menzione delle grandi difficoltà che ha avuto a cimentarsi con quella esperienza, che anche altri hanno trovato ostica.

Ebbene, in quell'occasione Yoshida ha fatto del suo meglio ma non è riuscito ad apprezzare il titolo prodotto da Miyamoto . Quando tuttavia quest'ultimo gli ha chiesto cosa ne pensasse, l'allora presidente dei Sony Worldwide Studios non ha avuto il coraggio di dirgli la verità.

Ospite di un podcast, Shuhei Yoshida ha raccontato un curioso aneddoto riguardante Star Fox Zero e Shigeru Miyamoto , che durante l'E3 2015 ha insistito perché il dirigente PlayStation provasse il gioco.

Una collaborazione mai nata

L'aneddoto raccontato da Yoshida ai microfoni del MinnMax Show conferma gli ottimi rapporti fra Sony e Nintendo, che in passato avrebbero potuto lavorare insieme alla leggendaria Nintendo PlayStation: un progetto che alla fine non ha mai visto la luce, purtroppo o per fortuna.

Ad ogni modo, le interazioni con Shigeru Miyamoto non si sono limitate a questi episodi: durante lo stesso podcast, Shuhei Yoshida ha rivelato che il geniale game designer di Nintendo ha avuto modo di provare alcuni giochi per PlayStation, ad esempio Horizon Zero Dawn, evitando però di mostrare alcuna emozione.

L'ex presidente dei Worldwide Studios ha tuttavia confermato che lo straordinario talento di Nintendo, specie con determinate tipologie di giochi, ha rappresentato un importante punto di riferimento con cui confrontarsi per migliorare nel corso del tempo.