Il trailer di lancio di Ambulance Life: A Paramedic Simulator ci ricorda che è disponibile

A quel punto ci troveremo a dover prendere rapidamente delle decisioni, stabilire un ordine di intervento sulla base del numero di feriti e della loro apparente gravità, quindi effettuare operazioni di primo soccorso utilizzando il nostro equipaggiamento per stabilizzare i soggetti fino all'arrivo in ospedale.

Al comando di un paramedico che si occupa di rispondere alle chiamate di emergenza per poi fornire assistenza alle persone in difficoltà, quali che siano le loro condizioni, dovremo infatti affrontare il traffico a bordo della nostra ambulanza e giungere rapidamente sui luoghi dove è necessario il nostro aiuto.

Ambulance Life: A Paramedic Simulator è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S : ce lo ricorda il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Nacon, che include una carrellata delle situazioni con cui avremo a che fare in questa originale simulazione.

L'abbiamo provato!

Abbiamo provato Ambulance Life: A Paramedic Simulator lo scorso ottobre, restando tuttavia perplessi di fronte a un'esperienza senz'altro dotata di un certo potenziale per le trasmissioni su Twitch ma viziata da una ripetitività di fondo che si manifesta rapidamente.

Certo, è possibile che in queste settimane gli sviluppatori abbiano lavorato per mitigare questi aspetti e aumentare il grado di varietà del gioco, che in effetti può contare su diverse meccaniche: dagli interventi sul posto alla gestione del paziente, per arrivare alla simulazione della sala operatoria in ospedale.

Non è tutto: durante le missioni di Ambulance Life: A Paramedic Simulator avremo modo di provare svariati strumenti e dispositivi, gestire aspetti come lo stress e la pressione, ma anche fare carriera attraverso un percorso di progressione che ci consentirà di sbloccare nuove funzionalità.