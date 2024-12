Stardew Valley ha raggiunto un nuovo impressionante traguardo di vendite, ecco dove è stato acquistato di più

Non solo, apprendiamo anche che oltre 26 milioni di copie sono state acquistate su PC e 7,9 milioni su Nintendo Switch , che dunque si confermano le piattaforme dove Stardwey Valley è più gettonato. Le restanti circa 7,1 milioni sono state acquistate su è rappresentato dalle copie acquistate su PS4, Xbox, iOS e Android.

Un successo in continua espansione

Alla fine di febbraio era stato superato il tetto delle 30 milioni di copie, dunque nell'arco di meno un anno circa altri 10 milioni di utenti hanno acquistato il gioco, numeri davvero impressionanti considerando che parliamo di un titolo sul mercato ormai da otto anni e che ha conquistato progressivamente sempre più popolarità e notorietà, anche grazie a un supporto costante con aggiornamenti gratuiti.

Stardew Valley offre un'esperienza di vita in campagna virtuale, dove impersoniamo l'erede di una vecchia fattoria nella tranquilla cittadina rurale di Pelican Town e decide di trasferirsi in campagna per iniziare una nuova vita. Il gioco offre una grande libertà al giocatore, che può scegliere se concentrarsi sull'agricoltura, sull'allevamento, sulla pesca, sull'esplorazione, sulle relazioni con gli abitanti del villaggio o su una combinazione di tutte queste attività, dando vita a un'esperienza potenzialmente infinita.