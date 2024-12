Genshin Impact svela data e orario della manutenzione per l'update 5.3, con 600 Primogemme gratis per tutti

La versione 5.3 di Genshin Impact è ormai dietro all'angolo, e come di consueto Hoyoverse ha annunciato data e orario della manutenzione programmata ai server che anticiperà l'uscita dell'aggiornamento, durante la quale non sarà possibile effettuera il log-in e, di conseguenza, giocare.

Preload e 600 Primogemme gratuite per tutti

I giocatori possono eseguire da ora la pre-istallazione dei file dell'update 5.3 di Genshin Impact in modo da velocizzare i tempi una volta che l'aggiornamento completo verrà reso disponibile su PC, iOS, Android e PlayStation (con l'eccezione di Xbox). Il processo cambia a seconda di quale versione state giocando, con tutte le istruzioni disponibili su Hoyolab, a questo indirizzo.

Come da tradizione al termine dei lavori Hoyoverse elargirà un bonus di 300 Primogemme, a cui se ne aggiungeranno altre 300 per la risoluzione di problemi all'interno del gioco, per un totale di 600 Primogemme gratis, un bonus sicuramente utile in vista dei nuovi banner. Potranno riscattarle tutti giocatori tramite la casella di posta di Paimon accessibile dal menu di pausa, a patto di aver raggiunto l'Adventure Rank 5 o superiore. Torneranno sicuramente utili in vista dei nuovi contenuti della versione 5.3 di Genshin Impact, che vedrà il debutto dell'archon Mavuika e di Citlali come nuovi personaggi giocabili.