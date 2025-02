Il cosplay di Cammy da Saiwestwood rilancia in maniera impeccabile una preferita di Street Fighter

La cosplayer non si è esibita spesso nei panni della combattente britannica di Street Fighter, ma bisogna dire che in questo caso il soggetto è stato davvero scelto bene e l'interpretazione è pressoché perfetta, sia nella qualità del costume sia per la forma fisica della modella.

L'arrivo di Street Fighter 6 , ha dato nuovo slancio alla serie storica di picchiaduro grazie a un capitolo ben accolto un po' da tutti, e questo rinnovato successo risulta ben visibile anche in altri frangenti oltre a quello videoludico, come dimostra anche questo nuovo cosplay di Cammy da parte di Saiwestwood , davvero impeccabile.

La Cammy di Saiwestwood

Cammy resta sempre una beniamina di gran parte degli appassionati dalla sua prima introduzione in Super Street Fighter II a oggi, e lo dimostrano anche le tante reinterpretazioni che le cosplayer spesso tributano a questa potente combattente.



In questo caso, la lottatrice dell'esercito reale britannico si ripresenta con un look piuttosto classico e all'interno di varie foto e anche video, per mostrare il cosplay in tutte le possibili angolazioni e situazioni.

Ancora una volta, non possiamo che fare i complimenti a Saiwestwood per la qualità anche di questo cosplay di Cammy, veramente ben riuscito.

