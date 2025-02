Days Gone Remastered ha ricevuto diversi miglioramenti su PS5

Bend Studio ha illustrato sul PlayStation Blog i miglioramenti di Days Gone Remastered su PS5, che sembrano numerosi e non si limitano al comparto tecnico, bensì vedono l'introduzione di contenuti inediti pensati per arricchire l'esperienza.

In arrivo il 25 aprile al prezzo di 49,99€, ma con la possibilità di effettuare il tradizionale upgrade da 10€ per chi già possiede l'originale per PS4, Days Gone Remastered potrà contare su di una grafica potenziata, con un fogliame più dettagliato, ombre e luci più realistiche e il supporto per l'audio 3D Tempest.

La nuova edizione consentirà inoltre di scegliere fra due modalità grafiche: Qualità per una risoluzione superiore e Performance per un frame rate più fluido. Grazie al supporto del VRR e all'ottimizzazione per PS5 Pro, il gioco promette di essere più spettacolare che mai.

Days Gone Remastered sfrutterà il controller DualSense, usando il feedback aptico e i grilletti adattivi per far sentire ai giocatori il rombo della moto di Deacon sotto le dita, l'impatto delle armi e le condizioni atmosferiche come pioggia e tuoni. Ogni scontro con le orde di Furiosi verrà reso ancora più intenso grazie a una vibrazione specifica per ciascun nemico.