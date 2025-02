Xbox Game Pass al momento ha solo un gioco già confermato per marzo, ma sembra molto interessante

È anche una situazione derivata da cause esterne al Game Pass, in effetti: ci sono stati alcuni posticipi e cancellazioni che hanno tolto almeno due giochi già annunciati per il mese di marzo nel catalogo, mentre ovviamente vari altri verranno comunque annunciati una volta giunti nelle vicinanze del mese, attraverso il solito sistema di comunicazione.

Siamo ancora in attesa dell'annuncio della seconda ondata di titoli previsti per febbraio, ma possiamo intanto iniziare a dare un'occhiata a quelli che dovrebbero essere i giochi in arrivo a marzo nel catalogo di Game Pass , e al momento ce n'è solo uno , sebbene decisamente interessante: si tratta infatti di Atomfall.

Una stranezza post-atomica

Per quanto riguarda marzo 2025, dunque, l'unico gioco già previsto su Game Pass è Atomfall, che farà peraltro parte della seconda ondata di titoli visto che è spostato verso la fine del mese, fissata per il 27 marzo 2025 su PC e Xbox.

Si tratta di un interessante action con elementi survival che ci trasporta in una particolare ambientazione: si svolge infatti in un'apparentemente tranquilla campagna inglese ma in seguito a un disastro nucleare che ne ha modificato le caratteristiche, trasformandola in una zona proibita dove avvengono strane cose.

Per il resto, a marzo sarebbero dovuti arrivare anche Commandos: Origins e Football Manager 25, ma come abbiamo visto il primo è stato posticipato ad aprile, mentre il secondo dopo vari problemi di sviluppo è stato cancellato in maniera alquanto sorprendente.

Secondo alcune voci, c'è la possibilità che a marzo possa arrivare un altro Call of Duty su Game Pass, e potrebbe essere Modern Warfare 2. Nel frattempo, l'annuncio sulla seconda ondata di giochi di febbraio per Game Pass dovrebbe arrivare la prossima settimana.