Avowed consente di disattivare i pronomi di genere nelle opzioni: è una risposta alle polemiche?

Dopo tanto clamore fatto per la loro presenza, sembra che i pronomi di genere non solo abbiano in verità poco peso in Avowed, ma possano anche essere completamente tolti dal gioco, attraverso un'opzione presente nelle impostazioni che consente di abilitare o meno tali identificativi.

Come dimostrato dallo screenshot diffuso online e visibile qui sotto, all'interno delle opzioni, e in particolare nella sezione "generale", è possibile trovare la riga riferita all'identificativo per la pagina dedicata alle caratteristiche del personaggio, con la possibilità di disattivare i pronomi.

La questione non è stata molto pubblicizzata e forse non tutti gli utenti o i redattori si sono accorti della sua presenza, ma fa pensare che possa essere stata inserita in seguito alle grandi polemiche scaturite dalla presenza dei pronomi di genere nel gioco.