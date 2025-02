OnePlus Open 2, il nuovo modello pieghevole non uscirà nel 2025

Negli ultimi anni, una delle novità più importanti e significative del settore degli smartphone è stata senz'ombra di dubbio l'introduzione dei modelli pieghevoli, iniziata ormai più di 5 anni fa con Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold, che fecero da veri e propri apripista al segmento. Tra i modelli foldable più attesi di quest'anno risultava in particolare OnePlus Open 2 , almeno fino ad oggi. In un comunicato recentemente pubblicato dalla compagnia, infatti, è stato annunciato che il nuovo modello non vedrà la luce quest'anno : scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus Open: nessun nuovo modello per il 2025

A prender parola in tal senso è stato Vale G., product manager di OnePlus Open, il quale ha dichiarato che la compagnia ha deciso di non pubblicare nuovi modelli pieghevoli nel corso di quest'anno, a causa di decisioni interne non ben specificate. Ricordiamo che il primo modello di OpenPlus Open uscì sui mercati di tutto il mondo verso la fine del 2023, motivo per cui era più che lecito aspettarsi un aggiornamento per quest'anno. Fortunatamente la compagnia ha rassicurato in merito alla regolare pubblicazione di aggiornamenti software e di sicurezza per OnePlus Open, come programmati in origine.

OnePlus Open 2 (immagine puramente indicativa)

Tale scelta lascerebbe dunque il via libera ai principali concorrenti del segmento foldable, rappresentati rispettivamente da Google e Samsung, che annunceranno con ragionevole certezza i nuovi modelli entro i mesi estivi, oltre al recente e innovativo Huawei Mate XT che debutterà sui mercati di tutto il mondo il prossimo 18 febbraio.