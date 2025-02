Huawei Mate XT, il primo smartphone tri-fold ha una data di presentazione

Non ci aspettiamo differenze significative per la versione di Huawei Mate XT destinata al mercato globale, che sarà dunque del tutto simile al modello cinese. Uno dei cambiamenti principali sarà invece rappresentato dal sistema operativo Android, che sostituirà l'interfaccia proprietaria HarmonyOS NEXT della versione cinese. Huawei Mate XT offrirà un display da 10,2 pollici di diagonale nella sua massima apertura , con una frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz, significativamente inferiore alla controparte dei principali top di gamma attualmente in commercio, che si attestano sui 120 Hz. Sotto il cofano troveremo il chip Kirin 9010, con processo produttivo a 9 nanometri .

Huawei Mate XT: quando uscirà?

Non conosciamo ancora una data d'uscita per Huawei Mate XT, che considerando l'imminente presentazione ufficiale vedrà la luce verosimilmente nel corso dei mesi primaverili.

Huawei Mate XT

Ribadiamo come sempre che al momento si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice cinese. Non ci resta dunque che attendere il prossimo 18 febbraio, in attesa di aggiornamenti più precisi a tal proposito.