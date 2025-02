Xbox Game Pass potrebbe ricevere presto un altro Call of Duty, secondo varie voci di corridoio

Secondo diverse fonti, partite probabilmente da un report di XboxEra, potrebbe esserci un altro famoso capitolo di Call of Duty in arrivo all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, previsto arrivare in una delle prossime ondate di questo periodo.

Il gioco in questione sarebbe Call of Duty: Modern Warfare 2 e sarebbe previsto per marzo o aprile, in attesa di ulteriori delucidazioni al riguardo. L'informazione, a quanto pare, è stata corroborata da Insider-Gaming, il sito gestito dal noto Tom Henderson, considerato fonte piuttosto affidabile su queste faccende.

Non è chiaro se si tratti del gioco completo o della sola campagna, che era stata peraltro rimasterizzata e dunque eventualmente potrebbe essere quest'ultima ad essere introdotta nel servizio, ma attendiamo a questo punto possibili annunci nel prossimo periodo.