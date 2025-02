Gboard rivoluziona la dettatura vocale anche sugli smartphone: ecco la nuova barra degli strumenti

La tastiera di Google, Gboard, si aggiorna con una novità che cambierà il modo in cui usiamo la dettatura vocale. Dopo aver debuttato sui Pixel Tablet lo scorso anno, la barra degli strumenti per la dettatura vocale è in arrivo anche sugli smartphone Android.

La nuova barra, presente nell'ultima versione beta di Gboard, si attiva con un semplice tap sul microfono della tastiera. Una volta aperta, la tastiera si restringe per lasciare spazio a una barra orizzontale che ricorda molto quella presente sui tablet.