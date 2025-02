YouTube domina lo streaming negli USA: è più visto in TV che sugli smartphone

Secondo un recente report di Nielsen, YouTube ha raggiunto un importante traguardo negli Stati Uniti: gli utenti guardano più contenuti sulla piattaforma di streaming tramite i televisori che su qualsiasi altro dispositivo. Con oltre 1 miliardo di ore di visualizzazione al giorno sui televisori, YouTube è diventata l'app di streaming video più utilizzata negli USA, conquistando l'11% del mercato e superando Netflix, che si ferma all'8,5%.

Questo successo è il risultato di una serie di miglioramenti apportati all'app YouTube per televisori, come la possibilità di leggere descrizioni e commenti in una barra laterale durante la visione dei contenuti e un'ottimizzazione grafica delle playlist, che ora si presentano come vere e proprie serie TV suddivise in stagioni. Inoltre, YouTube sta sperimentando nuove funzionalità, come l'utilizzo dello smartphone come "secondo schermo" per commentare o effettuare acquisti durante la visione di un video e la funzione "Watch With", che consente ai creatori di contenuti di commentare in diretta eventi sportivi o musicali insieme al proprio pubblico.