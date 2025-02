Le armi di Monster Hunter Wilds avranno un hitstop “simile a quello che i giocatori desiderano”

Uno degli aspetti della beta di Monster Hunter Wilds che proprio non ha colpito positivamente i giocatori è la quasi totale assenza dell'effetto "hitstop" per gli attacchi delle armi, in particolare quelli più potenti. Capcom nelle scorse settimane aveva dichiarato che avrebbe lavorato su questo aspetto e in una recente intervista con MP1St, il producer Ryozo Tsujimoto e il director Yaya Tokuda, hann affermato che il risultato finale dovrebbe soddisfare i giocatori, in quanto "simile a quello che desiderano".

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, l'hitstop è un effetto che blocca l'animazione di un attacco (quando va a segno) per pochissimi fotogrammi, creando l'illusione che il colpo abbia effettivamente un impatto potente e, quindi, rendendo la sequenza visivamente più gratificante. Chiaramente più una mossa è programmata per essere forte maggiore solitamente è l'effetto di hitstop che ne deriva. Come accennato in apertura, questa tecnica non è stata impiegata nella beta di Monster Hunter Wilds, facendo storcere il naso dei giocatori. Fortunatamente, già nei filmati provenienti dalle build di gioco più recenti è possibile notare come, a differenza della beta, ora l'hitstop dei colpi sia presente e simile a quelli dei precedenti giochi della serie (trovate un esempio qui sotto).