La seconda beta di Monster Hunter Wilds verrà estesa su tutte le piattaforme, le nuove date e orari da Capcom

Capcom ha confermato che estenderà la seconda beta di Monster Hunter Wilds di un giorno. Non solo, questo tempo extra verrà concesso su tutte le piattaforme e non solo su PS5 come ipotizzato in precedenza.

Per chi non lo sapesse, durante lo scorso fine settimana il PlayStation Network è rimasto offline per quasi 24 ore, rovinando i piani di chi sperava di passare il weekend a cacciare mostri durante la prima fase della seconda beta, in programma tra venerdì 7 e domenica 10 febbraio. Di conseguenza Capcom aveva riferito sui social che avrebbe valutato l'idea di allungare la beta di un giorno per compensare i disservizi su PS5.