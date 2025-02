Elden Ring Nightreign includerà le paludi e questa volta ci farà venire voglia di entrarci

Ovviamente, però, ci sono una serie di elementi tipici che torneranno, come ad esempio le vecchie amate (odiate?) paludi , le verdeggianti foreste e i pericoli vulcani che abbiamo visto nel gioco base. Inoltre, ci permetterà di esplorare facendo attenzione al tipo di sfida che riteniamo vorremo affrontare.

Elden Ring Nightreign è un nuovo gioco indipendente che rivoluziona vari elementi del prodotto originale . Dimentichiamoci della struttura GDR con classi libere e tante statistiche da potenziare, così come dell'avanzamento lento in una mappa persistente. Questo nuovo prodotto sarà un roguelite più focalizzato sull'azione immediata e su una rapida evoluzione del personaggio in singole sessioni da massimo 45 minuti.

La mappa di Elden Ring Nightreign

Parlando con PC Gamer, nel numero 405 della rivista, il director di Elden Ring Nightreign - Junya Ishizaki - ha dichiarato che la mappa del roguelite alle volte "subisce dei cambiamenti su larga scala in termini di biomi, introducendo proceduralmente vulcani o paludi o foreste".

Continua affermando: "Volevamo che la mappa stessa fosse un enorme dungeon, così che i giocatori abbiano la possibilità di attraversarla ed esplorarla in un modo diverso ogni volta che giocano. Devi decidere il boss che vuoi affrontare alla fine del terzo giorno. Una volta che hai fatto tale scelta, forse avrai un'idea di quale strategia utilizzare contro tale nemico e questo potrebbe cambiare il tuo approccio all'esplorazione della mappa. Volevamo offrire ai giocatori la libertà di prendere una decisione del tipo 'ho bisogno di andare in cerca di una arma velenosa questa volta, per affrontare questo boss'".

Detto così, sembra quasi che ci verrà voglia di lanciarci in una palude a questo giro. È inoltre confermato che Elden Ring Nightreign non sarà un live service e non seguirà le mode del momento.