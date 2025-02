Delta Force svela la data di uscita della campagna Black Hawk Down con un teaser trailer

I dettagli sulla campagna Black Hawk Down

Annunciata assieme a Delta Force, Black Hawk Dawn è una campagna affrontabile in single player e in co-op ispirata al film omonimo di Ridley Scott del 2001 e rifacimento di quella presente in Delta Force: Black Hawk Dawn pubblicato nel 2003.

La modalità è ambientata durante la Battaglia di Mogadiscio del 1993 e vede i giocatori vestire i panni dei Delta Force mentre tentano di soccorrere i membri dell'equipaggio di un elicottero abbattuto in una zona fortemente controllata dai militanti somali. Nella campagna affronteremo una serie di sette missioni che includono combattimenti urbani, scorte di convogli e combattimenti aerei .

Questo contenuto si affiancherà dunque al comparto multiplayer con combattimenti su mappe di grandi dimensioni, la modalità extraction shooter Operations di Delta Force e gli altri contenuti in programma per la Stagione 2, arricchendo ulteriormente l'offerta dello sparatutto free-to-play di Team Jade. Il gioco al momento è disponibile su PC, con delle versioni PS5, Xbox Series X|S e per dispositivi mobile in arrivo nei prossimi mesi.