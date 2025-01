Delta Force su Steam ha raggiunto un nuovo record di giocatori connessi con il lancio della Stagione 2

Per la precisione parliamo di 131.264 utenti simultanei registrati alle 14:00 italiane di oggi, 19 gennaio. Giusto per fare un paragone nei primi giorni dal lancio il titolo aveva raggiunto un massimo di circa 112 mila giocatori. Un dato interessante è che Delta Force si è mantenuto stabilmente sopra i 90.000 utenti contemporanei nelle settimane successive, segno che il gioco è riuscito a mantenere alto l'interesse in queste prime settimane, nonostante alcune critiche mosse al lancio , tra problemi di cheating e un sistema di monetizzazione ritenuto troppo esagerato. In tutto ciò, inoltre, va considerato che Delta Force è disponibile anche su Epic Games Store e tramite un client separato per PC scaricabile dal sito ufficiale, dunque i numeri complessivi sono più alti.

Le novità della Stagione 2

La Stagione 2 di Delta Force, intitolata Starfall, ha aperto i battenti ieri, introducendo una serie di novità molto interessanti. Tra le principali troviamo le nuove mappe Trainwreck e Knife Edge, l'operatore Sineva e una la nuova modalità PvP Hot Zone, in cui tre squadre composte da altrettanti giocatori si danno battaglia in mappe dalle dimensioni ridotte, enfatizzando l'uso delle abilità speciali dei personaggi, in aggiunta a nuove bocche da fuoco, contenuti estetici per il negozio, eventi a tempo limitato e altro ancora.

Purtroppo, l'inizio della Stagione 2 è stato preceduto da alcune cattive notizie, ovvero il rinvio della campagna single player e cooperativa Black Hawk Dawn e del lancio delle versioni mobile per iOS e Android. Nel primo caso si tratta di un rinvio di pochi mesi, dato che il lancio è previsto durante la stagione in corso, mentre per le versioni per smartphone e tablet sarà necessario attendere almeno fino all'estate.