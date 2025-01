La campagna di Delta Force è stata rinviata a un passo dall'inizio della nuova stagione

Inizialmente prevista per il mese di gennaio, in molti davano per scontato che la campagna sarebbe arrivata in concomitanza con l'inizio della prima delle quattro season del 2025, in programma per il 18 gennaio. Gli sviluppatori hanno motivato questa decisione per dare tempo al team di rifinire e ottimizzare quest'esperienza fino a raggiungere gli standard prefissati, con maggiori informazioni sulla data di uscita definitiva che verranno annunciati "presto".

Dopo aver posticipato il lancio delle versioni mobile di Delta Force , ora Team Jade ha un'altra brutta notizia per i giocatori del suo sparatutto free-to-play: anche la campagna Black Hawk Dawn è stata rinviata . Al momento non è stato indicato una nuova data di uscita precisa, con il lancio che in ogni caso è previsto durante il corso della Stagione Starfall , dunque entro il primo trimestre dell'anno.

Il messaggio di Team Jade

"Con la Stagione Starfall all'orizzonte, vogliamo aggiornarvi sulla campagna Black Hawk Down. Per garantire che la campagna soddisfi i nostri standard, avremo bisogno di un po' più di tempo per rifinirla e l'ottimizzazione finale", recita il post di Team Jade. "Pertanto, Black Hawk Dawn verrà lanciato durante la Stagione Starfall. Presto condivideremo la nuova data di uscita".

Annunciata assieme a Delta Force, Black Hawk Dawn è una campagna affrontabile in single player e in cooperativa ispirata al film omonimo di Ridley Scott del 2001 e rifacimento di quella presente nel capitolo della serie uscito nel 2003. Come accennato in apertura non si tratta dell'unica brutta notizia di questi giorni, visto che anche le versioni mobile sono state rinviate, in questo caso all'estate. A questo punto i fan temono anche per le versioni PS5 e Xbox Series X|S, in programma per il primo trimestre dell'anno, ma di cui non si sono più avuti aggiornamenti in merito.