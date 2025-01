Android 16 cambia ancora l'interfaccia: ecco un primo assaggio delle modifiche

Le modifiche in questione, scoperte da Android Authority, potrebbero riguardare non solo il pannello delle impostazioni rapide e le notifiche, ma anche il pannello e lo slider per la gestione del volume.

Lo slider del volume in Android 16

Dopo aver introdotto un nuovo design con Android 15, Google starebbe già lavorando a un ulteriore restyling in Android 16 per l'interfaccia di gestione del volume. Le modifiche, presenti nella Developer Preview 2 del sistema operativo, riguardano sia lo slider singolo sia il pannello esteso, con un focus particolare sull'aspetto grafico e sulla chiarezza delle informazioni.

Slider del volume in Android 15 e Android 16 (Fonte: Android Authority)

Per quanto riguarda lo slider singolo, le novità non stravolgono l'esperienza utente. La forma è leggermente più squadrata e l'indicatore del livello del volume è più preciso, mentre la nota musicale rimane fissa in basso. Google starebbe anche valutando una nuova finitura per i pulsanti che permettono di passare dalla modalità normale a quella silenziosa o vibrazione, oltre a una diversa spaziatura degli elementi per rendere lo slider complessivamente più alto.

Modifiche più evidenti si notano nel pannello esteso, dove gli slider appaiono molto più sottili e con una terminazione piatta per una migliore indicazione del livello impostato. La descrizione dell'effetto dei vari slider è stata spostata in alto, contribuendo ad aumentare le dimensioni del pannello, che ora occupa quasi l'intero schermo.

Oltre alle novità relative al volume, Android 16 potrebbe introdurre la funzionalità "Predictive Back" anche per la navigazione a tre pulsanti. Attualmente disponibile solo con la navigazione a gesture, questa funzione offre un'anteprima della schermata precedente prima di tornare indietro. Premendo il tasto "Indietro", la pagina in primo piano si sposterà leggermente, mostrando la pagina di destinazione.

Voi che cosa ne pensate? Vi piace la nuova interfaccia? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto è emerso anche che Gemini avrà più poteri dentro alle app con Android 16 diventando un vero agente IA.