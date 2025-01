TikTok torna operativo negli USA a meno di 24 ore dall'inizio del ban grazie a Trump

Come confermato anche dal messaggio pubblicato dal social su X, ciò è stato possibile grazie all'intervento di Donald Trump , che ha annunciato un ordine esecutivo per posticipare il ban di TikTok , in modo da trovare una soluzione che permetta al social di operare negli Stati Uniti senza rappresentare una minaccia alla sicurezza nazionale.

A neppure 24 ore dall'entrata in vigore della legge per oscurare TikTok negli Stati Uniti per motivi di sicurezza nazionale, la celebre piattaforma social ha annunciato che presto tornerà operativa sul suolo americano.

Trump vuole una joint venture per possedere il 50% di TikTok

"In accordo con i nostri fornitori di servizi, TikTok è in procinto di ripristinare il servizio.", recita il messaggio di TikTok su X. "Ringraziamo il Presidente Trump per aver fornito la necessaria chiarezza e garanzia ai nostri fornitori di servizi che non subiranno alcuna sanzione fornendo TikTok a oltre 170 milioni di americani e consentendo a oltre 7 milioni di piccole imprese di prosperare."

"È una posizione forte a favore del Primo Emendamento e contro la censura arbitraria. Collaboreremo con il Presidente Trump per una soluzione a lungo termine che mantenga TikTok negli Stati Uniti."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'oscuramento di TikTok negli Stati Uniti è stato stabilito con il "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Apps Act", un decreto voluto dal presidente uscente Joe Biden in quanto a suo avviso il social network agisce come una sorta di rete di spionaggio per la Cina tramite i dati di navigazione degli utenti iscritti alla piattaforma. Questa legge è entrata in vigore nelle scorse ore e richiede che gli store di app, inclusi Google Play Store e App Store, eliminino dal listino l'app di TikTok, pena una salata multa di 5.000 dollari per ogni utente che la scaricherà. Apple si era già adeguata alla normativa rimuovendo il social dal suo store per iPhone.

Nelle scorse ore Trump ha pubblicato un messaggio su Truth Social in cui ha dichiarato che domani, 20 gennaio, ovvero il giorno in cui entrerà in carica come nuovo Presidente degli USA, lancerà un ordine esecutivo per rinviare l'entrata in vigore del provvedimento, in modo da dare vita a una trattativa che permetta a TikTok di operare sul suolo americano e al tempo stesso assicuri che i provider come App Store e Google Play Store non subiscano nessuna sanzione.

Donald Trump

Ha aggiunto inoltre che vorrebbe che gli Stati Uniti diventassero proprietari al 50% di una joint venture con ByteDance o i futuri acquirenti di TikTok, in modo da garantire che il social "sia in buone mani" e rimanga attivo sul suolo americano.

"Chiedo alle aziende di non lasciare che TikTok rimanga al buio! Lunedì emetterò un ordine esecutivo per estendere il periodo di tempo prima che i divieti della legge entrino in vigore, in modo da poter trovare un accordo per proteggere la nostra sicurezza nazionale", recita il messaggio di Trump su Truth Social. "L'ordine confermerà anche che non ci sarà alcuna responsabilità per le aziende che hanno contribuito a impedire che TikTok venisse oscurato prima del mio ordine.

"Gli americani meritano di assistere all'emozionante inaugurazione di lunedì, così come ad altri eventi e conversazioni. Vorrei che gli Stati Uniti avessero una posizione di proprietà del 50% in una joint venture. In questo modo salveremo TikTok, lo terremo in buone mani e gli permetteremo di crescere. Senza l'approvazione degli Stati Uniti, TikTok non esiste. Con la nostra approvazione, vale centinaia di miliardi di dollari, forse trilioni."

La questione in ogni caso non è ancora chiusa e bisognerà attendere per scoprire se e quali accordi verranno stretti tra l'amministrazione Trump e ByteDance per mantenere operativo TikTok sul suolo americano.