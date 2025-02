4 batterie AAA ENEGON in sconto su Amazon: si ricaricano con USB-C

Se l'idea di usare delle batterie ricaricabili vi intriga ma usare un ricaricatore dedicato vi crea problemi, potete provare la batteria AAA ENEGON da 1.5V con presa USB-C. Nella confezione è incluso anche un cavo di ricarica a quattro prese e il pacchetto è ora in sconto. L'offerta attuale garantisce uno sconto pari al 30% , se calcolato in rapporto al prezzo mediano, o del 5% se calcolato rispetto allo sconto precedente. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Per completezza, indichiamo che il prezzo mediano secondo Amazon è 18,99€. La spedizione è gestita da Amazon e il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma.

Le batteria AAA di ENEGON

Queste batteria AAA hanno una capacità fino a 925 mWh (616 mAh). Sono da 1,5 V e non 1,2 V come i vecchi modelli di batterie ricaricabili. Sono pensate per dispositivi come controller, auto RC e telecomandi. In un mouse promettono fino a 120 ore di utilizzo.

I led della batteria AAA di ENEGON

La vera comodità è il sistema di ricarica, visto che si possono ricaricare come un qualsiasi dispositivo USB, tramite il cavo a quattro prese incluso nella confezione. Dispongono di una luce LED che informa quando sono cariche. Le recensioni del prodotto sono positive, con una media di 4,0 su 5.