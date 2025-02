Resident Evil 5 è stato classificato dall'ESRB per Xbox Series, alimentando le voci su una remaster o un remake

Come segnalato da molteplici utenti in rete, l'ESRB, l'ente per la classificazione dei videogiochi negli Stati Uniti, ha aggiunto al proprio database una misteriosa versione Xbox Series X|S di Resident Evil 5.

Se già di per sé questo basterebbe ad alimentare le teorie relative a una remaster o un remake del gioco, è interessante notare che lo stesso ente aveva classificato anche Resident Evil 6 per Xbox Series X|S giusto poche settimane fa. Inoltre, anche in questo caso la descrizione pubblicata dall'ESRB per questa nuova versione di Resident Evil 5 è leggermente differente da quelle per le altre piattaforme, il che significa che è stata scritta appositamente e non per errore.