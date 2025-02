Già due casi di GeForce RTX 5090 con connettori di alimentazione fusi, proprio come due anni fa

All'epoca NVIDIA aveva incolpato le persone che non collegavano correttamente il cavo, mentre l'ente di standard PCI aveva incolpato NVIDIA. Stavolta la questione è ancora tutta da chiarire.

A pochi giorni dall'arrivo sul mercato delle nuove schede video GeForce RTX 5090 di NVIDIA , alcuni utenti su Reddit hanno già iniziato a segnalare problemi ai connettori delle loro Founders Edition. Il connettore in questione è il 12VHPWR, introdotto da Nvidia con le GPU della serie RTX 40, e le immagini, pur essendo solo di pochi giorni fa, sono del tutto simili a quelle viste due anni proprio con le NVIDIA GeForce RTX 4090: schede video con connettori di alimentazione fusi e danni agli alimentatori.

I casi sospetti

Un utente Reddit, dopo aver sostituito la sua RTX 4090 con una RTX 5090, ha notato un odore di bruciato durante una sessione di gioco. Il successivo controllo ha evidenziato la plastica fusa sia sul connettore di alimentazione che sulla GPU. Il cavo in questo caso è di MODDIY, un popolare produttore di cavi personalizzati, e l'utente afferma che era "fissato saldamente e scattato su entrambi i lati (GPU e alimentatore)".

La GPU dell'utente Reddit "ivan6953"

Un caso analogo è stato documentato dallo YouTuber spagnolo Toro Tocho, che ha riscontrato lo stesso problema utilizzando un cavo fornito invece dal produttore di alimentatori FSP.

Il cavo fuso mostrato dallo YouTuber Toro Tocho

Ora, questo tipo connettore è stato oggetto di critiche e controversie a causa della sua facilità di inserimento errato, che può portare al surriscaldamento e alla fusione dei componenti. Intel e AMD, per esempio, sono entrambi membri del gruppo PCI-SIG che ha contribuito a sviluppare il connettore di alimentazione 12VHPWR, ma non lo hanno ancora adottato. Alla fine del 2022, AMD ha persino suggerito che fosse pericoloso, tanto che il direttore marketing dell'azienda Sasa Marinkovic ha twittato "State al sicuro durante le vacanze" insieme a una foto di connettori a 8 pin.

Nonostante l'aggiornamento allo standard 12V-2x6, che presenta pin di rilevamento più corti e terminali conduttori più lunghi per rendere più semplice il collegamento, il problema sembra quindi persistere. NVIDIA dal canto suo non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a queste nuove segnalazioni.

Voi che cosa ne pensate? Vi fidate del nuovo standard di connessione? Diteci la vostra nei commenti. Intanto pare che anche le NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti e RTX 5060 manterranno il connettore 8-pin PCIe tradizionale.