Resident Evil 6 è stato classificato per Xbox Series X|S dall'ESRB , in arrivo un remake o una remaster?

Precisiamo che questa classificazione non rappresenta una conferma ufficiale, per quanto in passato è capitato in più occasioni che enti come l'ESRB lasciassero trapelare informazioni prima del tempo. Al tempo stesso non sembrerebbe trattarsi neppure di un errore (per quanto non possiamo averne la certezza assoluta), visto che la pagina dedicata presenta una nuova descrizione leggermente differente rispetto alle precedenti versioni di Resident Evil 6 nel database.

L'ESRB, l'ente di classificazione dei videogiochi sul suolo americano, ha aggiunto al proprio database Resident Evil 6 per Xbox Series X|S , suggerendo una possibile riedizione per le console di attuale generazione (dunque incluse PS5 e forse anche Nintendo Switch 2).

Un remake o una remaster?

Purtroppo la descrizione si limita a parlare degli elementi violenti del gioco non adatti a tutto il pubblico (del resto questo è lo scopo dell'ESRB) e non offre dettagli dai quali sia possibile intuire se quella a listino sia una semplice conversione delle versioni PS4 e Xbox One pubblicate in precedenza, una remaster più elaborata per le console di attuale generazione oppure un remake completo in linea con quelli di Resident Evil 2, 3 e 4.

Chris Redfield alle prese con un mostro in Resident Evil 6

Curioso anche il fatto che la classificazione di Resident Evil 6 sia spuntata prima ancora di avere delle notizie certe riguardo a un possibile riedizione del quinto capitolo. Insomma, per il momento è possibile fare solo delle congetture, in attesa di un possibile annuncio ufficiale da parte di Capcom. A ogni modo, considerando i rifacimenti dei precedenti titoli della serie e il loro successo commerciale, è plausibile che la compagnia giapponese abbia in programma di riportare in auge anche altri giochi, come per l'appunto il quinto e il sesto capitolo. Staremo a vedere.