Rise of the Ronin si trova in forte sconto su Amazon Italia: esplorate il Giappone a basso presso su PS5

Che gioco è Rise of the Ronin

Rise of the Ronin ci mette nei panni di un ronin, come dice il titolo stesso, ovvero un guerriero senza padrone in Giappone. La storia ci porta nella seconda metà del 1800, quando gli USA hanno infranto il blocco dell'arcipelago nipponico e vogliono costringere la nazione a commerciare. Questo porta a sconvolgimenti politici ed economici e noi ci troviamo nel mezzo della varie fazioni, in uno scontro tra occidente e oriente.

In termini di gameplay, aspettiamo un gioco d'azione in cui possiamo utilizzare vari tipi di armi. Realizzato da Team Ninja, Rise of the Ronin è un gioco pensato per non essere semplicissimo, ma non dovete temere i picchi di Nioh. Si tratta inoltre di un gioco a mappa aperta nel quale potremo esplorare liberamente e a grande velocità, muovendo a cavallo, con un rapino e planando.