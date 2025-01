vivo annuncia X200 Pro, un top di gamma da 1300 euro con ottiche ZEISS e 4 anni di aggiornamenti

Ma X200 Pro non è solo fotocamera: prestazioni al top, ricarica ultra rapida e un design elegante completano il quadro di uno smartphone che punta a essere top di gamma in tutto, anche nel prezzo.

Le specifiche tecniche di vivo X200 Pro

Il cuore del nuovo vivo X200 Pro è il comparto fotografico. La tripla fotocamera posteriore vanta un sensore principale vivo × Sony LYT-818 da 1/1,28 pollici, un ultra-grandangolare da 50MP e un teleobiettivo ZEISS APO da 200MP con zoom ottico e stabilizzazione avanzata. Le funzionalità software includono la modalità Super Paesaggio potenziata, in grado di catturare cieli stellati e tramonti con dettagli sorprendenti, e la modalità ritratto 4K HDR Cinematic Portrait per video di qualità cinematografica.

vivo X200 Pro

X200 Pro è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 9400 e dal chip di imaging V3+ di vivo, che ottimizza l'elaborazione delle immagini e garantisce prestazioni elevate. La batteria da 6000 mAh supporta la ricarica rapida FlashCharge a 90W e la ricarica wireless da 30W. Il display AMOLED da 6,8 pollici offre una risoluzione di 1440p, una luminosità di picco di 4500 nit e refresh rate adattivo fino a 120Hz.

Completano la dotazione il sistema operativo FunTouch OS 15 basato su Android 14, con nuove funzionalità di intelligenza artificiale sviluppate in collaborazione con Google, e un design raffinato con scocca in titanio e vetro curvo. Con il lancio di X200 Pro, vivo estende poi la sua politica di aggiornamenti garantendo 4 major update e 5 anni di patch di sicurezza. vivo X200 Pro sarà disponibile in Italia dal 21 gennaio al prezzo di 1299 euro. Inoltre sarà disponibile in fase con il vivo FlashCharge da 90W in omaggio fino ad esaurimento scorte. Che ve ne pare? Vi piace il design? E cosa ne pensate del prezzo dei nuovi top di gamma Android, sempre più spesso vicini ai 1.300 euro, come il nuovo Honor Magic7 Pro? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.