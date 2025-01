HONOR Magic7 Pro punta sull'IA per le foto e per smascherare le truffe: ecco specifiche e prezzo per l'Italia

HONOR ha annunciato oggi l'arrivo ufficiale in Italia del suo nuovo smartphone top di gamma, HONOR Magic7 Pro . Presentato in Cina alla fine dello scorso anno, il dispositivo si posiziona come il flagship dell'azienda per il 2025, anticipando di qualche settimana il lancio rispetto al modello precedente.

HONOR Magic7 Pro: specifiche e prezzo

HONOR Magic 7 Pro è equipaggiato con il potente processore Snapdragon 8 Elite, per prestazioni elevate e fluidità nell'utilizzo quotidiano. Il display OLED da 6,8 pollici offre una risoluzione FHD+ e un refresh rate adattivo fino a 120Hz, per una fruizione ottimale di contenuti multimediali e giochi.

HONOR Magic7 Pro

Tra le caratteristiche distintive del display troviamo la tecnologia Natural Light AI Eye Comfort, certificata da TÜV Rheinland, che riduce l'affaticamento visivo simulando la luce naturale. Inoltre, la funzione Circular Polarized Display garantisce una visibilità eccellente anche con occhiali da sole polarizzati, un dettaglio non sempre presente negli smartphone di fascia alta.

Il comparto fotografico di HONOR Magic 7 Pro è supportato dall'intelligenza artificiale, con funzionalità avanzate come AI Enhanced Portrait per i ritratti, AI Super Zoom per mantenere i dettagli nelle foto a lunga distanza e la modalità Harcourt Portrait, che simula l'illuminazione da studio. Tutte funzioni che analizzeremo nei prossimi giorni nella nostra recensione.

Specifiche Tecniche HONOR Magic7 Pro

Display: 6,8" FHD+ (1.280 × 2.800 pixel) 120Hz LTPO (1-120Hz) OLED con HDR10+, fino a 5000 nits di luminosità di picco, 4320Hz High-Frequency PWM Dimming

6,8" FHD+ (1.280 × 2.800 pixel) 120Hz LTPO (1-120Hz) OLED con HDR10+, fino a 5000 nits di luminosità di picco, 4320Hz High-Frequency PWM Dimming Processore: octa-core Snapdragon 8 Elite 3nm

octa-core Snapdragon 8 Elite 3nm GPU: Adreno 830

Adreno 830 RAM: 12GB LPDDR5X

12GB LPDDR5X Storage interno: 512GB UFS 4.0

512GB UFS 4.0 Reti: Dual SIM

Dual SIM Sistema operativo: Magic UI 9.0 (basato su Android 15)

Magic UI 9.0 (basato su Android 15) Fotocamera posteriore: Principale: 50 megapixel OmniVision OVH9000 (ƒ/1.4-2.0) Grandangolo: 50 megapixel 122° (f/2.0) con 2.5cm macro Telephoto: 200 megapixel (Samsung S5KHP3, 1/1.49", ƒ/2.6, 3x Optical Zoom, 100x Digital Zoom, OIS)

Funzionalità fotocamera posteriore: supporto alla registrazone video in 4K a 60fps; singolo flash LED

supporto alla registrazone video in 4K a 60fps; singolo flash LED Fotocamera anteriore: 50 megapixel (ƒ/2.0); supporto alla registrazione video in 4K a 60fps, 3D Depth camera

50 megapixel (ƒ/2.0); supporto alla registrazione video in 4K a 60fps, 3D Depth camera Certificazioni: resistenza ad acqua e polvere (IP68/IP69)

resistenza ad acqua e polvere (IP68/IP69) Sicurezza: sensore di impronte ultrasonico

sensore di impronte ultrasonico Dimensioni: 162,7 × 77,1 × 8,8mm

162,7 × 77,1 × 8,8mm Peso: 223 grammi

223 grammi Audio: Dual Stereo Speakers con effetti sonori DTS:X Ultra

Dual Stereo Speakers con effetti sonori DTS:X Ultra Connettività: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be (2.4GHz/5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.4, GPS / AGPS / GLONASS / BeiDou / Galileo, USB Type-C, NFC, sensore infrarossi, supporto eSIM

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be (2.4GHz/5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.4, GPS / AGPS / GLONASS / BeiDou / Galileo, USB Type-C, NFC, sensore infrarossi, supporto eSIM Batteria: 5.270mAh Si/C con ricarica SuperCharge a 100W, ricarica wireless a 80W

5.270mAh Si/C con ricarica SuperCharge a 100W, ricarica wireless a 80W Prezzo: 1.299,00€

L'intelligenza artificiale è presente anche in altre funzioni del sistema operativo, come la nuova versione del Magic Portal, attivabile con un tap sulla nocca del display, che permette interazioni avanzate con le app e i contenuti. Da segnalare anche la funzione AI Deepfake Detection, annunciata a IFA 2024 e pensata per aumentare la sicurezza durante le videochiamate, rilevando eventuali tentativi di modifica fraudolenta del volto dell'interlocutore.

HONOR ha posto particolare attenzione alla resistenza del Magic 7 Pro, utilizzando il nuovo NanoCrystal Shield, un materiale che migliora la resistenza del vetro alle cadute di ben 10 volte rispetto ai modelli precedenti. Il dispositivo è inoltre certificato IP68 e IP69, offrendo una protezione completa contro polvere e immersioni temporanee in acqua. Un punto debole riguarda però gli aggiornamenti software: sono previste solo 3 nuove versioni software e 5 anni totali di patch di sicurezza, meno della media dei concorrenti.

HONOR Magic 7 Pro è disponibile da oggi nei colori Midnight Black, Crystal Blue e Pearl White. Il prezzo di lancio è di 1.299€, ma è previsto uno sconto di 200€ al lancio sul sito HONOR grazie ad un coupon. Il dispositivo sarà disponibile anche in alcuni rivenditori fisici, dove lo sconto di 200€ è collegato al trade-in.