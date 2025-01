Diablo 4 sta per ricevere la Stagione della Stregoneria: data di uscita e contenuti annunciati da Blizzard

La prossima sarà la Stagione della Stregoneria per Diablo 4: Blizzard ha annunciato la data di uscita e i contenuti previsti per la nuova stagione in arrivo all'interno dell'ARPG.