Nvidia critica le nuove restrizioni sull'AI introdotte da Biden e si rivolge a Trump

Nvidia, leader mondiale nella produzione di chip AI, ha espresso dure critiche alle restrizioni annunciate dall'amministrazione Biden per limitare l'esportazione di tecnologie AI avanzate verso paesi considerati a rischio. In una dichiarazione diretta, l'azienda ha elogiato le politiche del primo mandato Trump, definendole fondamentali per il successo americano nell'intelligenza artificiale, e ha espresso la speranza di un ritorno a politiche più favorevoli con l'imminente amministrazione Trump.