Monster Hunter Wilds, disponibile il benchmark per PC e abbassati i requisiti di sistema

Il benchmark pesa circa 29 GB ed è disponibile per il download gratuito su Steam, a questo indirizzo . Questo strumento permette di avviare una sequenza di alcuni minuti che simula cutscene e gameplay mentre vengono misurate le prestazioni del titolo con la propria configurazione. Ovviamente è possibile modificare a piacimento le numerose impostazioni grafiche presenti, con anche qualche aggiunta rispetto a quelle disponibili nella beta, come quelle relative al ray tracing. Tenete presente che la build su cui è basato il benchmark è molto più recente e rifinita rispetto alla beta che si svolgerà questo fine settimana, che non ha ricevuto modifiche sostanziali dal punto di vista dell'ottimizzazione rispetto ai test che si sono svolti a fine ottobre.

Dopo le novità presentate durante lo showcase di ieri sera, Capcom ha pubblicato il benchmark della versione PC di Monster Hunter Wilds , grazie al quale i giocatori possono farsi un'idea di come gira il titolo sulla loro configurazione e farsi un'idea sul lavoro svolto dagli sviluppatori per ottimizzare il gioco su questa piattaforma. A questo proposito, la compagnia giapponese ha anche aggiornato i requisiti di sistema , che ora risultano più accessibili.

I requisiti di sistema per PC di Monster Hunter Wilds aggiornati

Per quanto riguarda i nuovi requisiti di sistema, è possibile notare che ora sono più accessibili (a seconda del target di prestazioni) a partire da quelli "Consigliati" a salire, specialmente per quanto riguarda le schede grafiche suggerite. Ad esempio, per giocare a 1080p upscalato e 60 fps (con frame generation) ora sono consigliate una RTX 2060 Super o una RX 6600 contro la RTX 2070 Super, la RTX 4060 e la RX 6700XT indicate in precedenza.

La schermata dei risultati del benchmark

Vediamo l'elenco completo aggiornato: Minimi - 1080p (upscalato da 720p), 30 fps con impostazioni grafiche minime

Sistema Operativo: Windows 10 o 11 (64-bit)

Processore: Intel Core i5-10400, Intel Core i3-12100, AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super o AMD Radeon RX 5500 XT

VRAM: 8 GB

Spazio necessario: 75 GB SSD

Consigliato - 1080p (con upscling), 60 fps (con frame generation) con impostazioni grafiche su Medio

Sistema Operativo: Windows 10 o 11 (64-bit) (64-bit)

Processore: Intel Core i5-10400, Intel Core i3-12100, AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super o AMD Radeon RX 6600XT

VRAM: 8 GB

Spazio necessario: 75 GB SSD

Il Nerscylla in Monster Hunter Wilds

Alto - 1440p (upscalato), 60 fps (frame generation) con impostazioni grafiche su Alto

Sistema Operativo: Windows 10 o 11 (64-bit) (64-bit)

Processore: Intel Core i5-10400, Intel Core i3-12100, AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti o AMD Radeon RX 6700 XT

VRAM: 8 GB

Spazio necessario: 75 GB SSD

Ultra - 4K (upscalato), 60 fps (frame generation) con impostazioni grafiche su Ultra

Sistema Operativo: Windows 10 o 11 (64-bit) (64-bit)

Processore: Intel Core i5-11600K, Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 7 5800X o AMD Ryzen 7 7800 XT

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti o AMD Radeon RX 7800 XT

VRAM: 12 GB (16 GB installando le texture in alta definizione)

Spazio necessario: 75 GB SSD (150 GB installando le texture in alta definizione)

Monster Hunter Wilds sarà disponibile dal 28 febbraio su PC e console. Ieri Capcom ha presentato un trailer con nuove ambientazioni e mostri e annunciato dei contenuti aggiuntivi per la beta in programma questa settimana.